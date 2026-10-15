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Завершились съёмки сериала «Подслушано в Выборге» с Любовью Аксёновой — новые кадры

Завершились съёмки сериала «Подслушано в Выборге» с Любовью Аксёновой — новые кадры
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Онлайн-кинотеатры Premier и Start объявили о завершении производства второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске». Продолжение под названием «Подслушано в Выборге» выйдет в 2027 году, точную дату выхода авторы назовут позже.

В центре сюжета продолжения окажутся киллер и скромный 30-летний почтальон, ставший свидетелем чего-то, что никто не должен был увидеть. Расследованием дела вновь займутся Зоя и Баян, известные по первому сезону сериала.

Новые кадры из сериала «Подслушано в Выборге»

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Главные роли в шоу сыграли Любовь Аксёнова («Холод») и Адам Нехай («Я знаю твои секреты»). К своим персонажам в продолжении так