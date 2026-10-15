Второй сезон «Я получил читерские способности в другом мире» выйдет в январе — трейлер

Студия Millepensee представила трейлер второго сезона аниме «Я получил читерские способности в другом мире». Продолжение популярного аниме стартует в январе 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Millepensee. Права на видео принадлежат Millepensee.

Аниме рассказывает историю Юя Тэндзё который давно был объектом насмешек и издевательств со стороны сверстников и родителей. Однажды любящий его дедушка умирает, после чего жизнь парня кардинально меняется: он находит в ванной деда потайную дверь, которая ведёт в иной мир и позволяет вернуться обратно с прокачанными навыками и снаряжением. В продолжении юноша продолжит осваивать полученную силу, чтобы сразиться с нарастающей угрозой.

Первый сезон проекта вышел в 2023 году и получил положительные отзывы от зрителей.