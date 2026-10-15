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Фильм Гнев улья, Мэттью Макконахи (2026): дата выхода в России, когда смотреть, где смотреть, русский трейлер

Русский трейлер фильма «Гнев улья» с Мэттью Макконахи — в России c 3 декабря
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Компания «Триада Про» представила русский трейлер фильма «Гнев улья». Триллер официально выйдет в России 3 декабря.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Триада Про»/Black Bear Pictures.

Действие картины разворачивается в американском штате Оклахома. Лента рассказывает о противостоянии руководителя фабрики по производству мёда по имени Амзиа Кинг с конкурентами. Он также должен совмещать криминальную деятельность с воспитанием дочери.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Мэттью Макконахи («Интерстеллар»). В картине также сыграли Курт Рассел («Омерзительная восьмёрка») и другие артисты. Режиссёром выступил Эндрю Паттерсон («Бескрайняя ночь»). Лента вышла в мировом прокате 14 августа — её высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 88% свежести от обозревателей и 81% от пользователей.

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