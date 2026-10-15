Сборы фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым превысили 400 млн рублей

15 октября сборы фильма «Девятая планета» превысили 400 млн рублей. Такого показателя фантастическая картина добилась спустя три недели с момента выхода в российском прокате — премьера состоялась 24 сентября.

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Фильм рассказывает историю автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, решает докопаться до истины.

Главные роли в ленте исполнили Юра Борисов («Анора»), Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Константин Белошапка («Гранд») и Максим Емельянов («Лётчик»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).