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Riot Games закроет League of Legends Classic в январе 2027 года

Riot Games закроет League of Legends Classic в январе 2027 года
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Riot Games объявила об отключении режима League of Legends Classic, который воссоздавал «Ущелье призывателей» первых сезонов игры. Режим проработает до конца третьего сезона в январе 2027 года — спустя полгода после запуска.

По словам разработчиков, большинство игроков, привлечённых ностальгией, уже вернулись к основной версии LoL.

Множеству игроков понравилось вспоминать о былом, играя в Classic. Увы, на данный момент большая их часть вернулась в другие режимы лиги. Мы планируем вернуть его в будущем — скорее всего, в виде режима события, с изменениями и нововведениями

До закрытия режим ждут ограничения. На российском сервере Classic станет доступен только в определённые часы: по будням с 16:00 до 00:00, по выходным с 10:00 до 01:00. Разработчики объяснили это долгим поиском матчей и разбросом рейтинга из-за оттока игроков. Награды боевого пропуска второго акта переведут в бесплатную версию, а за недоступный контент вернут средства.

League of Legends Classic вышел 29 июля вместе с обновлением 26.15.

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