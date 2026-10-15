GTA 6 сможет стать Игрой года на The Game Awards 2026 — релиз 19 ноября

Организаторы The Game Awards 2026 раскрыли детали проведения предстоящей видеоигровой церемонии. Номинантами в этом году могут стать игры, выпущенные до 20 ноября включительно.

Таким образом, в списке претендентов на награды теперь может оказаться GTA 6, релиз которой состоится 19 ноября. Не исключено, что предстоящий хит компании Rockstar Games окажется в числе главных номинантов, в том числе на «Игру года». Организаторы также отметили, что в категории «Голос игроков» могут оказаться проекты, выпущенные не позднее 30 ноября.

Церемония награждения лучших игр года The Game Awards 2026 состоится в ночь на 11 декабря. Мероприятие станет уже 12-м ивентом ведущего Джеффа Кили. По традиции на нём игроков будут ждать самые громкие анонсы 2027 года и первые показы уже представленных проектов.