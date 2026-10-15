Malr1ne перешёл в Team Liquid на замену Nisha по Dota 2

Team Liquid объявила о подписании мидера Станислава Malr1ne Поторака. Он заменил Михала Nisha Янковского, который ранее ушёл в инактив на неопределённый срок.

Malr1ne выступал за Team Falcons, которая победила на The International 2025. Ранее стало известно, что Liquid рассматривала кандидатуру ATF на позицию оффлейнера, однако иорданец предпочёл Team Yandex.

Состав Team Liquid:

Михаэль miCKe Вк;

Станислав Malr1ne Поторак;

Адриан Wisper Доблес;

Самуэль Boxi Сван;

Эрик tOfu Энгель.

Ближайшим крупным турниром для обновлённого состава станет PARI UNIVERSE by FISSURE, который пройдёт с 22 октября по 1 ноября с призовым фондом $ 250 тыс.