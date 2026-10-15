Русский трейлер боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом — выход 15 января

Кинокомпания Miramax представила трейлер фильма «Пчеловод 2». Продолжение знаменитого боевика с Джейсоном Стэйтемом выйдет в мировом прокате 15 января 2027 года. В России ленту покажет компания «Каро Премьер», картина также выйдет в январе

Видео доступно на YouTube-канале Regal. Права на видео принадлежат Miramax.

Будущая лента расскажет историю Адама Клэя, который живёт в пригороде и разводит пчёл. В этот раз он основывает целое сообщество пчеловодов, которое планирует свергнуть правительство США. Важной особенностью сиквела станет возможность главного героя залечивать раны с помощью пчелиного жала.

Помимо Стэйтема, в «Пчеловоде 2», сыграли Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). Режиссёром картины выступил Тимо Тьяджанто — постановщик боевика «Никто 2».