Стартовал второй сезон сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком — вышли два эпизода

15 октября стартовал второй сезон сериала «Подноготная». Первые два эпизода шоу уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Hulu.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Проект рассказывает историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю. В продолжении главному герою предстоит расследовать новое дело, связанное с исчезновением заключённого.

Главную роль вновь исполнил знаменитый актёр Итан Хоук («Чёрный телефон»). В продолжении также сыграл Томми Ли Джонс («Люди в чёрном»). Первый сезон «Подноготной» вышел в 2025 году. Шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 98% свежести от обозревателей и 77% – от пользователей.