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Релизный трейлер GTA 6 — выход 19 ноября

Релизный трейлер GTA 6 — выход 19 ноября
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Компания Rockstar Games представила релизный трейлер GTA 6. Новая часть культовой серии экшенов выйдет 19 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Предстоящий проект сконцентрируется на истории двух главных героев — Джейсона и Лусии. Вместе им предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры станет вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City.

GTA 6 изначально выйдет на PS5 и Xbox Series. Позднее проект доберётся и до ПК. Игра выйдет с русским переводом в виде субтитров.

О создании GTA 6:
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