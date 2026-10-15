Doom, «Цивилизация» и Starcraft: Бен Аффлек назвал свои любимые видеоигры
На подкасте Happy Sad Confused гостем стал знаменитый актёр Бен Аффлек («Животные»). Он рассказал о своих любимых видеоиграх.
Артист отметил, что он большой поклонник игр и любит проводить в них много времени. Так, ему очень нравится стратегия StarCraft — из-за неё он практически не выходил из дома. Аффлек отдельно отметил шутер Valorant, в котором ему трудно соревноваться с детьми. Кроме того, актёру очень нравятся классические Doom, «Цивилизация», NBA 2K, Madden и другие знаменитые проекты.
Любимые видеоигры Бена Аффлека:
- StarCraft — культовая серия стратегий от компании Blizzard;
- Valorant — онлайн-шутер от студии Riot Games;
- NBA 2K — серия баскетбольных симуляторов от студии Visual Concepts;
- Madden - серия симуляторов американского футбола от компании Electronic Arts;
- Doom — культовый шутер от студии id Software;
- «Цивилизация» — серия глобальных стратегий от студии Firaxis Games;
- Donkey Kong — серия платформеров от компании Nintendo;
- «Тетрис» — знаменитая головоломка, выпущенная на отдельном портативном устройстве;
- Ms. Pac-Man - классическая аркадная игра от студии General Computer Corporation;
- Myst — знаменитый квест от студии Cyan.
Ранее Бен Аффлек сообщал, что обожает играть в знаменитую королевскую битву Fortnite. Однако актёр признался, что у него не получается соревноваться со школьниками, из-за чего он вступает с ними в словестные перепалки.
Бен Аффлек рассказал о своём увлечении Fortnite: