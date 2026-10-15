Зендея сыграет в фантастическом фильме от автора «28 лет спустя» и «Падения империи»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия А24 запустила в работу новый научно-фантастический фильм. Главную роль в пока что безымянном проекте сыграет знаменитая актриса Зендея («Человек-паук: Новый день»).

Сюжет будущей ленты пока неизвестен. Автором предстоящей картины станет Алекс Гарленд — один из создателей знаменитой серии зомби-хоррорв «28 лет спустя» и режиссёр фильма «Падение империи». Съёмки проекта планируют начать в 2027 году.

Для Зендеи новая лента будет уже не первым сотрудничеством с А24. Студия участвовала в продюсировании популярного сериала «Эйфория», а в 2026 году выпустила фильм «Вот это драма!», где, помимо Зендеи, главную роль исполнил Роберт Паттинсон («Бэтмен»).