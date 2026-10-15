Переиздание Total War: Shogun 2 снимут с продажи — из-за отзывов игроков

13 октября состоялся релиз Total War: Shogun 2 — Complete Edition, переиздания культовой стратегии про Японию. Спустя два дня компании SEGA и Creative Assembly объявили, что игру снимут с продажи.

Причиной такого решения стали разгромные отзывы от пользователей в Steam — сейчас они находятся в категории «Крайне отрицательные». Игроки пишут, что в переиздании присутствует большое количество багов, а оригинальные текстуры были переделаны с помощью ИИ, из-за чего стали менее качественными. Разработчики отметили, что вернут в Steam оригинальную версию стратегии.

Мы понимаем, что Total War: Shogun 2 – Complete Edition не оправдала ни ваших ожиданий, ни наших собственных стандартов качества. Мы ознакомились с вашими отзывами, комментариями и рецензиями. Мы согласны с тем, что текущее состояние игры оставляет желать лучшего. В связи с этим мы работаем с владельцами платформ над тем, чтобы убрать игру из продажи и вернуть оригинальную версию, пока мы занимаемся изучением возникших проблем. Пользователи, которые уже приобрели игру, по-прежнему смогут запускать её и играть в неё.

Разработчики также добавили, что работают над исправлением игры. В будущем переиздание могут вернуть в Steam, но только лишь после доработки.

Оригинальная Total War: Shogun 2 вышла в марте 2011 года и получила в основном положительные отзывы (90 баллов на Metacritic и премия BAFTA за лучшую стратегию). Проект также считается одной из лучших частей серии среди фанатов: в Steam игру рекомендуют 91% геймеров.