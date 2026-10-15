Трилогию Uncharted портировали на ПК

Моддер под ником Supermedo сообщил о выпуске на ПК неофициального порта Uncharted: The Nathan Drake Collection — сборника из трёх частей культовой серии. Теперь ремастеры знаменитых игр запускаются на Windows 10 и 11 без каких-либо эмуляторов.

Запустить на ПК удалось все три части переиздания c PS4. Трилогия поддерживает частоту до 60 кадров в секунду, генерацию кадров и апскейлы. Кроме того, порт позволяет проходить The Nathan Drake Collection с помощью клавиатуры и мыши, а также геймпада. При этом третья часть с подзаголовком Drake’s Deception пока самая проблемная в плане работоспособности — на некоторых персонажах периодически возникают чёрные и зелёные артефакты. Кроме того, пользователи сталкиваются с вылетами.

Моддер опубликовал файлы для установки порта Uncharted: The Nathan Drake Collection на платформе GitHub. Как и в случае с неофициальной версией Bloodborne на ПК, он портировал файлы игры из PlayStation 4 и адаптировали их для операционной системы от Microsoft с помощью программного интерфейса Vulkan.