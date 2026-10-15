15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трилогию Uncharted портировали на ПК

Трилогию Uncharted портировали на ПК
Комментарии

Моддер под ником Supermedo сообщил о выпуске на ПК неофициального порта Uncharted: The Nathan Drake Collection — сборника из трёх частей культовой серии. Теперь ремастеры знаменитых игр запускаются на Windows 10 и 11 без каких-либо эмуляторов.

Запустить на ПК удалось все три части переиздания c PS4. Трилогия поддерживает частоту до 60 кадров в секунду, генерацию кадров и апскейлы. Кроме того, порт позволяет проходить The Nathan Drake Collection с помощью клавиатуры и мыши, а также геймпада. При этом третья часть с подзаголовком Drake’s Deception пока самая проблемная в плане работоспособности — на некоторых персонажах периодически возникают чёрные и зелёные артефакты. Кроме того, пользователи сталкиваются с вылетами.

Моддер опубликовал файлы для установки порта Uncharted: The Nathan Drake Collection на платформе GitHub. Как и в случае с неофициальной версией Bloodborne на ПК, он портировал файлы игры из PlayStation 4 и адаптировали их для операционной системы от Microsoft с помощью программного интерфейса Vulkan.

О порте Bloodborne:
Культовую Bloodborne портировали на ПК — игра работает без эмулятора