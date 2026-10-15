«Дешёвые и паршивые»: глава Apple — о складных смартфонах других компаний

Издание TIME взяло интервью у главы компании Apple Джона Тернуса. Он рассказал о преимуществе iPhone Duo перед другими смартфонами.

По словам руководителя, новый складной гаджет Apple выделяется среди конкурентов своим качеством. Он отметил, что другие подобные модели показались ему слишком «дешёвыми и паршивыми». Тернус также добавил, что компания долго шла к тому, чтобы OLED-дисплеи стали гибкими.

Другие складные смартфоны казались мне какими-то дешёвыми и паршивыми. В 2011 году, когда многие ещё пользовались раскладными телефонами, инженеры подали заявку на патент на складные электронные устройства, исследуя, какие батареи и печатные платы могут потребоваться для такой идеи. Было ясно, что в конечном итоге мы придём к тому, что OLED-дисплеи станут гибкими.

Мировые продажи iPhone Duo начнутся 23 октября. Устройство стало первым складным гаджетом компании Apple. Сам смартфон будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах: тёмно-синем и белом. Цены iPhone Duo в России начинаются от 300 тыс. рублей и достигают 490 тыс. рублей.