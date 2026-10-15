«Слабее «Мортал Комбат»: критики низко оценили фильм «Уличный боец» по Street Fighter

16 октября состоится мировая премьера фильма «Уличный боец» — новой экранизации культовой видеоигровой серии Street Fighter. Многие критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 34% свежести.

Обозреватели хвалят зрелищные бои и ярких персонажей — однако эти аспекты не складываются в цельное повествование. Критики ругают проект за слишком банальный сюжет и нелепые диалоги, которые сопровождаются крайне неудачными комедийными вставками. Некоторые отмечают, что «Уличный боец» буквально во всём проигрывает другой недавней экранизации файтингов — «Мортал Комбат».

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Уличный боец»:

Хотя фильм «Уличный боец» имеет фундаментальные изъяны на уровне самого повествования, в нём присутствует настолько яркий стиль, что игнорировать его просто невозможно. Эмоциональные аспекты сюжета работают во многом благодаря выдержанной тональности и актёрскому составу — это позволяет удерживать внимание зрителей, даже когда картина поддаётся своим худшим творческим порывам.

Фильм по-настоящему увлекает, когда переключается на динамичные, высокооктановые схватки и неожиданно красивые анимационные вставки. К сожалению, чтобы добраться до этих моментов, приходится мириться с обилием экспозиции и не слишком захватывающими драматическими сценами. Пусть картина и не сбивает с ног безоговорочным нокаутом