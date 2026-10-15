Эпичные постеры и кадры фильма «Дюна 3» — премьера 18 декабря

Издание Empire представило эпичные обложки очередного выпуска своего журнала, посвящённого предстоящему фильму «Дюна 3». На них показаны персонажи Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Зендеи («Одиссея»), Роберта Паттинсона («Вот это драма!») и других актёров. Журналисты также представили атмосферные кадры из будущей картины.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Третья часть фантастической серии выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет. Режиссёром вновь выступил Дени Вильнёв, для которого это будет финальный проект во вселенной «Дюны».

«Дюна 3» выйдет в мировом прокате 18 декабря, одновременно с фильмом «Мстители: Судный день». Ранее сообщалось, что за четыре дня до премьеры начнутся показы картины в кинотеатрах IMAX, где ленту будут демонстрировать с помощью 70-миллиметровой плёнки.