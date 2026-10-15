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Эпичные постеры и кадры фильма «Дюна 3» — премьера 18 декабря

Эпичные постеры и кадры фильма «Дюна 3» — премьера 18 декабря
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Издание Empire представило эпичные обложки очередного выпуска своего журнала, посвящённого предстоящему фильму «Дюна 3». На них показаны персонажи Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Зендеи («Одиссея»), Роберта Паттинсона («Вот это драма!») и других актёров. Журналисты также представили атмосферные кадры из будущей картины.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Третья часть фантастической серии выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет. Режиссёром вновь выступил Дени Вильнёв, для которого это будет финальный проект во вселенной «Дюны».

«Дюна 3» выйдет в мировом прокате 18 декабря, одновременно с фильмом «Мстители: Судный день». Ранее сообщалось, что за четыре дня до премьеры начнутся показы картины в кинотеатрах IMAX, где ленту будут демонстрировать с помощью 70-миллиметровой плёнки.

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