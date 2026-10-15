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Battlefield 6 (Батлфилд 6): как сыграть бесплатно в октябре 2026 в России, где скачать игру

В Battlefield 6 начались бесплатные выходные со всеми картами и режимами
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15 октября в Battlefield 6 стартовали очередные бесплатные выходные. Все желающие уже могут опробовать актуальную часть серии шутеров от Electronic Arts на ПК и PlayStation 5.

Так, бесплатный доступ к Battlefield 6 продлится с 15 до 19 октября включительно. В этот раз геймеры смогут опробовать абсолютно все доступные режимы и карты, включая «Лас-Вегас» и «Зону 51» из только что стартовавшего пятого сезона, а весь прогресс по традиции можно будет перенести в полную версию.

Чтобы сыграть в пробный доступ BF6, нужно загрузить клиент Battlefield RedSec — он доступен в российских Steam и EA App. После этого игрокам будет доступен весь контент шутера до понедельника.

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