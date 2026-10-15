В США обсуждают закон о бесконечном доступе к купленным видеоиграм

Издание Kotaku взяло интервью у члена Демократической партии США Ричи Торреса. Он рассказал о планируемом законе, который изменит правила покупки видеоигр в цифровых магазинах.

Политик рассказал, что хочет представить законопроект под названием «Закон о правах игроков». Благодаря нему, Федеральная торговая комиссия сможет разработать правила, которые позволят защитить право собственности на купленные видеоигры. Это означает, что после отключения серверов проекта пользователи всё равно смогут заходить в игру в офлайн-режиме.

Потребители должны иметь право владеть, право играть и право передавать купленные ими видеоигры. Проект, который могут забрать в тот момент, когда компания прекращает его выпуск — это не покупка. Это аренда, замаскированная под продажу. Семьи в Бронксе и по всей стране копят деньги на эти игры, и они заслуживают лучшего, чем лицензия, которая может исчезнуть в любой момент. Закон о правах игроков гарантирует, что потребители будут владеть тем, что они покупают, и смогут продолжать играть ещё долго после того, как компания прекратит свою деятельность.

Торрес также заявил, что планирует представить закон с 2021 года. Обсуждения подобной меры усилились после отказа компании Sony от дисков. Физические копии видеоигр перестанут с января 2028 года — это решение вызвало негативные реакции от геймеров. Такая же ситуация сложилась с предстоящей GTA 6. Экшен от компании Rockstar Games выпустят лишь в цифровом виде, а в магазинах будут продаваться коробки с кодом для активации проекта.