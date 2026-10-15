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Сериал Король Фриско, Сэмюэл Л. Джексон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, тизер

«Король Фриско» с Сэмюэлом Л. Джексоном стартует 18 декабря — это спин-офф «Короля Талсы»
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Компания Paramount представила тизер сериала «Король Фриско». Криминальное шоу стартует 18 декабря на стриминговом сервисе Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Проект выступает спин-оффом сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Новое шоу расскажет о гангстере Ли Вашингтоне, которого вновь воплотил на экране Самюэл Л. Джексон. Теперь ему предстоит построить собственную криминальную империю в Техасе.

«Король Фриско» стартует в тот же день, когда завершается четвёртый сезон «Короля Талсы». Ранее сообщалось, что основной сериал продлили на пятый сезон, съёмки которого уже стартовали.

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