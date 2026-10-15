«Мумия 4» с Бренданом Фрейзером выйдет под названием «Книга мёртвых»

Кинокомпания Universal Pictures обновила данные о фильме «Мумия 4». Будущая приключенческая картина выйдет в прокат под названием «Мумия: Книга мёртвых». Авторы четвёртой части решили сохранить преемственность серии: второй фильм вышел в 2001-м под названием «Мумия возвращается», а третий в 2008-м — «Мумия: Гробница императора драконов».

Сюжет ленты расскажет историю авантюриста Рика О’Коннелла, который вновь сталкивается с проклятым существом, погребённым в земле тысячи лет назад. Вместе с Фрейзером вторую главную роль вновь исполнит Рэйчел Вайс, а в фильме также сыграют Кевин Дж. О'Коннор (Бени Габор) и Одед Фер (Ардет Бей). Съёмки картины идут прямо сейчас в Великобритании.