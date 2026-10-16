Режиссёр «Друзей Оушена» Стивен Содерберг доснимет «Бэтмена 2» за Мэтта Ривза

5 октября стало известно о приостановке съёмок фильма «Бэтмен 2». В студии Warner Bros. заявили, что производство кинокомикса временно встаёт на паузу на фоне личных проблем режиссёра картины Мэтта Ривза.

Спустя десять дней продюсеры ленты нашли выход из ситуации: работу над фильмом в итоге закончит американский постановщик Стивен Содерберг . Режиссёр трилогии «Друзей Оушена» продолжит дело Ривза в Великобритании — до финала производства оставалось всего несколько недель. При этом оба постановщика будут постоянно на связи, чтобы не нарушить целостность изначального видения картины.

Поскольку Мэтт Ривз вынужден заниматься неотложными семейными делами, Стивен Содерберг — поклонник творчества Мэтта — предложил свою помощь. Он подключится к работе, чтобы помочь режиссёру и сценаристу завершить финальные недели съёмок фильма «Бэтмен 2». Мэтт и Стивен будут тесно сотрудничать с актёрами и съёмочной группой, чтобы воплотить в жизнь режиссёрское видение фильма.

Стивен Содерберг — именитый режиссёр Голливуда. Постановщик известен не только по криминальной трилогии про Оушена, но и по сериалу «Больница Никербокер», драме «Заражение» про вероятную пандемию и триллеру «Траффик», за которую постановщик получил «Оскар» в 2001 году.

Если очередного переноса не будет, то «Бэтмен 2» выйдет в мировой прокат 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.