«Я не ухожу». Мэтт Ривз — о том, что «Бэтмена 2» доснимет Стивен Содерберг

Вчера стало известно, что «Бэтмена 2» закончит снимать Стивен Содерберг. В ответ на это Мэтт Ривз заявил, что никуда не уходит. Об этом уже упоминалось, но постановщик решил отдельно озвучить эту информацию.

Чтобы прояснить ситуацию, не ухожу. Я глубоко признателен Стивену за то, что он пришел мне на помощь в это трудное время, чтобы помочь завершить основные съёмки. Спасибо всем за вашу заботу и добрые пожелания.

Если очередного переноса не будет, то «Бэтмен 2» выйдет в мировой прокат 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.