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Тимоти Шаламе поразмышлял на тему антигеройства в фильме «Дюна 3»

Тимоти Шаламе поразмышлял на тему антигеройства в фильме «Дюна 3»
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В недавнем интервью Тимоти Шаламе немного поговорил про «Дюну 3» и Пола Атрейдеса в качестве антигероя картины. Актёр отметил, что работать с такими персонажами всегда интересно.

Слово «антигерой» употребляется, пожалуй, слишком свободно, но как актёру с ним фантастически интересно поработать, когда речь идёт не о чистом искуплении. Это самостоятельная история, самостоятельный град параноидального одиночества.

Третья часть фантастической серии выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет. Режиссёром вновь выступил Дени Вильнёв, для которого это будет финальный проект во вселенной «Дюны».

«Дюна 3» выйдет в мировом прокате 18 декабря, одновременно с фильмом «Мстители: Судный день».

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