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Глава Marvel TV понимает, почему зрители хотят спасти сериал про Сорвиголову

Глава Marvel TV понимает, почему зрители хотят спасти сериал про Сорвиголову
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Глава Marvel TV Брэд Виндербаум отметил, что понимает желание фанатов сохранить сериал «Сорвиголова: Рождённый заново», но ничего не может предпринять в этой ситуации.

По словам Брэда, единственное, что в данной ситуации можно сделать, увеличивать количество просмотров, но это не в силах Виндербаума, а лишь в силах людей.

Самое большое влияние, которое у меня есть — это реальные цифры просмотров… Именно там я черпаю силу, чтобы создавать что-то или нет.

Дата выхода третьего сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» пока неизвестна. Ранее сообщалось, что предстоящее продолжение станет большим финалом.

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