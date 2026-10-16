Дейзи Эдгар-Джонс объяснила, почему адаптация книги «Разум и чувства» остаётся актуальной

Дейзи Эдгар-Джонс, которая сыграла главную роль в адаптации книги Джейн Остин «Разум и чувства», рассказала, как, на её взгляд, произведение до сих пор остаётся актуальным.

По словам актрисы, это связано с вечными темами, которые поднимает автор.

О чём она писала — это человеческий опыт. Что значит влюбиться? Что значит пережить разбитое сердце? Что ты узнаёшь о себе, о динамике общества.

История двух сестёр — Элленор и Марианны Дэшвуд, чьи характеры олицетворяют два противоположных подхода к жизни: разум и чувства соответственно. Сюжет разворачивается вокруг финансовых трудностей семьи Дэшвуд, начавшихся после смерти отца, который оставляет большую часть имущества своему сыну от предыдущего брака, оставляя дочерей и жену практически нищими.