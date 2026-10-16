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Вышел новый постер фильма «Мстители: Судный день»

Вышел новый постер фильма «Мстители: Судный день»
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Компания Disney опубликовала новый постер фильма «Мстители: Судный день». На нём можно увидеть знакомые лица из команды Мстителей. Ещё будут Люди Икс, но они пока не попали на отдельный большой постер, а лишь стали частью общей команды.

Новый постер фильма Мстители: Судный день

Фото: Disney

Сюжет будущего блокбастера расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года.

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