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Звезда фильма «Уличный боец» по Street Fighter рассказал, что сыграет в «Людях Икс»

Звезда фильма «Уличный боец» по Street Fighter рассказал, что сыграет в «Людях Икс»
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Коди Роудс, сыгравший в фильме «Уличный боец» по Street Fighter, рассказал, что получил роль в «Людях Икс». Официально о касте объявлено не было, но Роудс мог раскрыть своё участие в ленте случайно.

Сам актёр не поделился деталями, а фанаты стали гадать, кого из персонажей он мог бы сыграть в новой саге мутантов. В голове сразу приходит Колосс, могучий мутант и верный друг остальных мутантов. Роудс подходит внешностью и ростом. Ещё ему пророчат роль Кейбла.

Фильм «Люди Икс» выйдет в мировом прокате 5 мая 2028 года. Постановщиком стал Джейк Шрейер. Главные роли, помимо Коннора, сыграют Инде Наварретти (Роуг), Кристофер Эбботт (Чарльз Ксавьер), Сэди Синк (Джин Грей), Самара Уивинг (Эмма Фрост), Майя Бойд (Шторм) и Адам Драйвер (Мистер Синистер).

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