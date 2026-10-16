Эстер Макгрегор и Эмилио Сакрайя сыграют в сериале по книге «Четвёртое крыло»

По данным Deadline, в сериале по «Четвёртому крылу» Ребекки Яррос утвердили исполнителей главных ролей. Ими стали Эстер Макгрегор и Эмилио Сакрайя.

В этом фэнтезийном приключении мать заставляет Вайолет вступить в жестокий мир военного колледжа Басгиат. Она присоединяется к сотням кандидатов, стремящихся стать элитой Наварры — наездниками на драконах. В книге 20-летняя Вайолет уже на пути к тому, чтобы стать летописцем (историком), следуя по стопам своего отца Ашера, когда её мать, генерал Лилит Сорренгейл, заставляет её род деятельности.

Сериал выйдет на Amazon Prime Video, дату релиза пока не уточняют.