Инди Наварретти изучала аниме, чтобы практиковать себя как сценариста

В недавнем интервью звезда «Обсессии» Инди Наварретти рассказала, что смотрела много аниме, чтобы приобретать навыки сценариста. Ей больше всего нравятся «Клинок, рассекающий демонов» и «Магическая битва».

По словам актрисы, в аниме очень много отличных сценарных ходов и событий, которые следуют одно за другим.

Я действительно погрузилась в размышления о том, почему «Магическая битва» так хороша. И я узнала о хронологии и о том, как строится повествование: о том, что у персонажа может быть монолог в начале эпизода, который станет важным через два эпизода или даже в конце, но этот персонаж уже мёртв, и вы узнаете об этом только тогда, — и я стала применять эти знания в сценарном мастерстве.

Также Инди вспомнила про свою любовь к видеоиграм и другим атрибутам гик-культуры.