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В России утвердили налог на электронику — ноутбуки и смартфоны подорожают

В России утвердили налог на электронику — ноутбуки и смартфоны подорожают
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило приказ с размером технологического сбора в отношении отдельных видов радиоэлектроники. Документ об этом опубликован на официальном сайте ведомства.

Так, базовая ставка составит 746 рублей за ноутбук и 373 рубля за смартфон. Если сведения о товарном знаке и модели есть в системе маркировки, то сбор снизится до 500 и 250 рублей соответственно. При этом если таких данных нет, то ставки вырастут до 992 рублей и 496 рублей. Для более простых телефонных аппаратов сбор составит от 25 до 198 рублей в зависимости от типа устройства и наличия данных.

Технологический сбор начнёт действовать с 1 декабря 2026 года в отношении ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов.

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