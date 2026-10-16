Авторы «Мира танков» теперь принадлежат новому владельцу — АО «Промышленные сооружения»

Разработчики «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz из студии «Леста Игры» объявили о смене владельца. Отныне студией руководит АО «Промышленные сооружения» — консорциум частных инвесторов, нацеленных на развитие российской игровой индустрии.

В компании заявили, что управляющая команда и стратегия развития «Лесты» не изменятся, а в будущем владелец планируют вложить около 10 млрд рублей в отечественную индустрию видеоигр.

Рассматриваем компанию «Леста Игры» как ключевой элемент для дальнейшей консолидации рынка. Накопленная экспертиза, финансовый ресурс и технические возможности ускорят реализацию многих идей и позволят талантливым авторам реализовать их в гораздо большем масштабе.

Студия «Леста Игры» перестала быть независимой летом 2025 года, после чего разработчики одной из самых популярных сетевых игр в России стали принадлежать Росимуществу.