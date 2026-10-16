«Люди удивятся»: второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» отличается от первого

Создатель аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» Бартош Штыбор прокомментировал грядущий релиз второго сезона. Шоураннер заявил, что продолжение расскажет абсолютно новую историю из Найт-Сити, хотя сам автор до сих пор получает десятки сообщений о необходимости вернуть главного героя первого сезона Дэвида.

Штыбор отметил, что речь идёт не просто о другой истории о привычном мире. Второй сезон совсем другой по отношению к первому — фанаты оригинальной игры и первого сезона явно будут удивлены, считает сценарист.

Второй сезон другой. Он настолько другой, что люди, которые влюбились в Edgerunners, будут удивлены. Поэтому чувствую давление. У меня до сих пор бывают кошмары, однако очень горжусь решением сделать что-то совершенно другое. В студии Trigger поддержали наш бунтарский дух, и это пошло только на пользу.

Второй сезон «Киберпанка» расскажет новую историю про антиутопический город Найт-Сити по мотивам вселенной Cyberpunk 2077. В центре сюжета окажется новая история жителей города «с привкусом мести и искупления». Одной из героинь выступит Талия Янг — она выросла среди корпоративной элиты, но решила отказаться от роскоши и стала частью криминального мира.