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Начались съёмки комедии «Абхазские каникулы» с Анной Бегуновой

Начались съёмки комедии «Абхазские каникулы» с Анной Бегуновой
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Онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета приступил к съёмкам комедии «Абхазские каникулы». Вместе с этим появились и фото со съёмочной площадки сериала.

Фото со съёмок «Абхазских каникул»

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

По сюжету большая семья Савельевых приезжает в Абхазию провести каникулы и волей случая останавливается в доме семьи Аршба. Для родителей это случайная встреча, однако их дети Рома и Мадина всё спланировали заранее: они давно тайно встречаются и хотят пожениться.

Режиссёром проекта выступает Дмитрий Власкин. В ролях: Анна Бегунова, Алексей Демидов, Николай Рысев, Инал Инапха, Зарина Мухитдинова, Мария Давитая и Анна Ардова.

Шоу выйдет на START в 2027 году.

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