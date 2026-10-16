В Steam обновят систему Достижений — с разделением на основную игру и дополнения

Компания Valve объявила о запуске тестирования новой системы Достижений в Steam. Она уже доступна в бета-версии онлайн-магазина, после чего появится и в основном лаунчере.

Так, в новой системе достижения объединят в коллекции под названием «Наборы достижений». Это значит, что разработчики могут разделять «ачивки» для разных категорий: основной игры, дополнений и онлайн-составляющей. Например, если игра больше не поддерживают мультиплеер, то соответствующие достижения больше не будут учитываться в общей статистике проекта.

Новый дизайн достижений на примере Portal 2 Фото: Valve

В Valve также обновили саму страницу достижений — теперь отслеживать и сравнивать с глобальной статистикой станет проще. Кроме того, разработчики отказались от «подсолнуха» за полное прохождение игры — возможно, на его место придёт другой значок.

Страница достижений для PowerWash Simulator 2 Фото: Valve

Сейчас новые наборы достижений доступны в 17 проектах, среди которых стратегии Against the Storm и Age of Wonders 4, грядущий шутер Call of Duty: Modern Warfare 4, а также культовые Portal 2 и Left for Dead 2. С полным списком можно ознакомиться в блоге Steam.