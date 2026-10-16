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В Netflix недовольны «Нарнией» от Гретты Гервиг, фильм называют ужасным — инсайдер

В Netflix недовольны «Нарнией» от Гретты Гервиг, фильм называют ужасным — инсайдер
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Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер поделился новыми деталями фильма «Нарния: Племянник чародея». По данным его источников, лента Гретты Гервиг столкнулась с производственными проблемами и масштабными досъёмками на их фоне.

Так, в руководстве Netflix якобы оказались недовольны первым вариантом фильма, назвав его «ужасным» и явно требующим доработки. Летом у картины прошли новые предпоказы, и на них некоторые зрители сравнили ленту с «Изломом времени» — провальным фэнтези от Disney, вышедшим в 2018 году и собравшем в прокате скромные $ 132 млн.

Отмечается, что основная проблема фильма в том, что сам волшебный мир Нарнии появляется лишь в третьем акте — до этого момента события почти не имеют ничего общего с предыдущими экранизациями Клайва Льюиса. Именно этот момент и попытались исправить на досъёмках, из-за которых производственный бюджет ленты вырос до $ 280 млн. Кроме того, режиссёру Гервиг на помощь прислали уже нескольких опытных монтажёров, однако у них всё ещё не получилось выпустить удовлетворительный для Netflix вариант.

Премьера фильма «Нарния: Племянник чародея» пройдёт 12 февраля 2027 года в кинотеатрах, а на самом Netflix лента появится 2 апреля.

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