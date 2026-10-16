Фильм «Уличный боец» по Street Fighter выйдет в кинотеатрах России 22 октября

16 октября состоялась премьера фильма «Уличный боец» — очередной экранизации культовой серии файтингов Street Fighter. Боевик можно посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так официально и не доберётся из-за ухода студии Paramount Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фильм выйдет в России 22 октября — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 24 октября.

Сюжет картины развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь-Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить. В ленте сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики) и другие артисты.