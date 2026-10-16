Сборы фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым превысили 400 млн рублей

16 октября сборы фильма «Битва моторов» превысили 400 млн рублей. Такого показателя картина добилась на девятый день с момента выхода — премьера состоялась восьмого числа. Сейчас лента возглавляет российские чарты, опережая «Приключения мамонтёнка» и «Руки вверх! 2».

Фото: ЕАИС

«Битва моторов» рассказывает историю Андрея Нагеля — энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Главные роли исполнили Юра Борисов («Анора») и Иван Янковский («Слово пацана»). Режиссёром фильма выступил Илья Маланин («Ненормальный»).