Вышла сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 4 — за неделю до релиза шутера

16 октября состоялся расширенный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4. Владельцы игры уже могут пройти сюжетную кампанию проекта за неделю до релиза на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Сюжет Modern Warfare 4 сосредоточен вокруг конфликта между Северной и Южной Кореей. События развернутся с точки зрения двух главных героев: рядового Пака, южнокорейского новобранца, и капитана Джона Прайса, бывшего командира Оперативной группы 141. Одного из главных злодеев сыграл датский актёр Мадс Миккельсен, известный по Death Stranding.

Сюжетная кампания MW4 стала доступна за неделю до релиза новой Call of Duty — игра выйдет 23 октября. Тем временем уже 20-го числа игрокам также откроют доступ к DMZ — отдельному режиму в жанре эвакуационного шутера.