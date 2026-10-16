«Шедевр документалистики». Критики в восторге от докфильма «Ты можешь видеть всё»

16 октября состоялась премьера фильма «Ты можешь видеть всё» — документальной картины про создательницу скандального медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes проект рекомендуют к просмотру 100% обозревателей.

Докфильм хвалят за отличное раскрытие Элизабет Холмс — она показана человеком, который либо действительно верит в свою правоту, либо пытается манипулировать окружающими. Авторам картины удалось продемонстрировать неоднозначность главной героини, превращая происходящее в смесь документального и художественного жанров. Некоторые называют ленту лучшим фильмом 2026 года.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про докфильм «Ты можешь видеть всё»:

Фильм ненавязчиво заставляет задуматься, как легко могут формироваться ваши представления, даже когда вы считаете, что смотрите его, настороженно относясь к происходящему.

Что делает этот фильм таким остроумным, увлекательным и оправдывающим свою почти трехчасовую продолжительность, так это подход к затрагиваемым в нём темам.

Это не просто лучший фильм 2026 года на сегодняшний день, это вполне может быть лучший документальный фильм со времён «Баскетбольные мечты» — зрелище, которое нужно увидеть, чтобы поверить, и которое постоянно обновляется с каждым поворотом сюжета.

Картина, построенная на клаустрофобных крупных планах и неожиданных реконструкциях событий, рисует сочувственный портрет того, что может быть чем угодно — от отрицания до заблуждения… или, возможно, игрой, призванной убедить вас в том, что это то или иное.

Нравится вам героиня или нет, этот фильм, несомненно, вызовет оживленные дискуссии, и то, на чьей стороне вы окажетесь, во многом будет зависеть от того, попадутся ли зрители на эту уловку… в очередной раз.

«Ты можешь видеть всё» рассказывает о жизни Элизабет Холмс за месяц до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В своём стартапе она продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов. Режиссёрами выступили Нэйтан Филдер («Проклятие») и Ланс Оппенгейм («Прайм-тайм»).