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Стартовал четвёртый сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне

Стартовал четвёртый сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне
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16 октября состоялась премьера четвёртого сезона «Короля Талсы». Проект с Сильвестром Сталлоне уже стартовал в онлайн-кинотеатре Paramount Plus с первого эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount+. Права на видео принадлежат Paramount.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В продолжении главный герой попытается защитить свою криминальную империю от других криминальных авторитетов города.

Главного героя в шоу играет Сильвестр Сталлоне («Рокки»). Шоураннером вновь выступает Теренс Уинтер.

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