Уже 19 октября состоится премьера шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну, наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника, который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза меняется местами с Дианой, Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова.

В шестой сезон вновь войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви», Start и на «Кинопоиске». Финал состоится 3 ноября.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»