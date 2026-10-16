Уже 19 октября состоится премьера шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну, наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника, который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза меняется местами с Дианой, Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова.
В шестой сезон вновь войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви», Start и на «Кинопоиске». Финал состоится 3 ноября.
Расписание выхода шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 октября
|2-я серия
|19 октября
|3-я серия
|20 октября
|4-я серия
|20 октября
|5-я серия
|21 октября
|6-я серия
|21 октября
|7-я серия
|22 октября
|8-я серия
|22 октября
|9-я серия
|26 октября
|10-я серия
|26 октября
|11-я серия
|27 октября
|12-я серия
|27 октября
|13-я серия
|28 октября
|14-я серия
|28 октября
|15-я серия
|29 октября
|16-я серия
|29 октября
|17-я серия
|2 ноября
|18-я серия
|2 ноября
|19-я серия
|3 ноября
|20-я серия
|3 ноября