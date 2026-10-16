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Сериал Папины дочки Новые, 6-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
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Уже 19 октября состоится премьера шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну, наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника, который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза меняется местами с Дианой, Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова.

В шестой сезон вновь войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви», Start и на «Кинопоиске». Финал состоится 3 ноября.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

ЭпизодДата выхода
1-я серия19 октября
2-я серия19 октября
3-я серия20 октября
4-я серия20 октября
5-я серия21 октября
6-я серия21 октября
7-я серия22 октября
8-я серия22 октября
9-я серия26 октября
10-я серия26 октября
11-я серия27 октября
12-я серия27 октября
13-я серия28 октября
14-я серия28 октября
15-я серия29 октября
16-я серия29 октября
17-я серия2 ноября
18-я серия2 ноября
19-я серия3 ноября
20-я серия3 ноября
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