В шестом сезоне «Папиных дочек» сыграл Никита Кологривый — в роли самого себя

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Start раскрыли новые детали насчёт актёрского состава шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В продолжении шоу появятся Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») и певица Люся Чеботина («Холоп»).

Фото: СТС/Start

Фото: СТС/Start

Фото: СТС/Start

В предстоящих эпизодах артисты сыграли самих себя. По сюжету олигарх Федотов решил пригласить Люсю Чеботину, чтобы она спела вживую для её поклонницы Арины, дочки Веника и Даши. В свою очередь девочка решила порадовать бизнесмена, исполнив его мечту о съёмке собственного фильма — она написала сценарий сказки, а Федотов пригласил на главную роль Никиту Кологривого. Однако Арину такой кастинг не устроил, ведь она представляла себе в образе героя своего кумира Ваню Дмитриенко («Буратино»).

Шестой сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартует уже 19 октября. В продолжение войдёт 20 эпизодов, которые будут транслироваться на телеканале СТС, а также в российских онлайн-кинотеатрах.