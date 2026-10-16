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Стартовали предзаказы складного iPhone Duo — цены от $ 1999

Стартовали предзаказы складного iPhone Duo — цены от $ 1999
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16 октября стартовали предзаказы iPhone Duo — это первый складной смартфон компании Apple. Оформить предоплату на новое устройство можно во многих странах мира через приложение Apple Store или на официальном сайте производителя.

Некоторые российские сети также открыли предзаказы на гаджет. Ранее отечественные ритейлеры раскрыли предварительную стоимость новинки — цены начинаются от 300 тыс. рублей и доходят до 490 тыс. рублей. В зарубежных магазинах гаджет обойдётся от $ 1999 до $ 3199.

Продажи iPhone Duo стартуют уже 23 октября. Гаджет будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах: тёмно-синем и белом. Устройство обладает внешним дисплеем на 5,4 дюйма, а в развёрнутом состоянии размер экрана достигает 7,6 дюйма.

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