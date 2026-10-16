23savage доказал полиции статус киберспортсмена с помощью матча в Dota 2

Керри состава Xipto Esports по Dota 2 Ньенгнара 23savage Тирамаханон рассказал об инциденте с сотрудниками полиции на буткемпе команды в Куала-Лумпуре.

По словам таиландского игрока, правоохранители пришли в тренировочный дом, изъяли паспорта и телефоны, а также отключили компьютеры от сети. На Тирамаханона и его тиммейтов Абдула Fbz Гамани и Цзянь Вэй Oli Кинга надели наручники. Допрос длился около двух часов: силовики выясняли род деятельности проживающих и проверяли, действительно ли те профессионально выступают на киберспортивной сцене.

Ситуация разрешилась после того, как один из сотрудников узнал тег Fnatic. Чтобы подтвердить профессию, 23savage предложил сыграть матч. С киберспортсмена сняли наручники, после чего он провёл игру на персонаже Kez под наблюдением детектива и набрал 32 фрага. В итоге полицейские сняли ограничения с остальных участников команды и вернули изъятые вещи.