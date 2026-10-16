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Складные iPhone Duo раскупили — на это ушло меньше 30 минут

Складные iPhone Duo раскупили — на это ушло меньше 30 минут
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16 октября стартовали предзаказы на складной смартфон iPhone Duo. Пользователи в соцсетях сообщили, что спустя менее получаса все устройства были раскуплены.

Теперь многие покупатели, оформившие предзаказ, не получат гаджет в день релиза 23 октября. Так, в онлайн-магазине Apple некоторые пользователи получают сообщение, что смартфоны отсутствуют на складе и появятся только в конце января 2027 года. Подобные случаи происходят во многих странах, включая Великобританию и США. Некоторым покупателям повезло больше — им обещают привезти устройства в начале декабря.

Ранее СМИ сообщали, что первая партия iPhone Duo может не успеть поступить в магазины к старту продаж. Источники издания Jiemian отмечали, что некоторые детали устройств не предоставлялись компании Apple в срок, из-за чего она не успела произвести больше смартфонов. При этом сам производитель официально не сообщал о подобных задержках.

О проблемах на производстве iPhone Duo:
Первая партия складных iPhone Duo ещё не готова к старту продаж — СМИ