Определились все участники BLAST Rivals Fall 2026 по CS 2 с призовым в $ 1 млн

Турнирный оператор BLAST сформировал полный список участников чемпионата BLAST Rivals Fall 2026 по Counter-Strike 2. В соревновании примут участие восемь приглашённых коллективов.

За трофей поборются российская Team Spirit, а также Team Falcons, Team Vitality, FURIA Esports, MOUZ, Legacy, G2 Esports и FUT Esports. LAN-турнир пройдёт с 11 по 15 ноября 2026 года в Гонконге. Решающие матчи первенства примет комплекс AsiaWorld-Arena.

Общий призовой фонд чемпионата составит $ 1 млн. Команды разделят на две группы по системе GSL, где встречи пройдут в формате best-of-3. Сильнейшие коллективы групповой стадии выйдут в плей-офф с сеткой Single Elimination, а гранд-финал турнира проведут в формате best-of-5.