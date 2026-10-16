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Трейлер финала аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война» — релиз 26 октября

Трейлер финала аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война» — релиз 26 октября
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Студия Pierrot представила трейлер финальных эпизодов аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война». Премьера 49-й серии состоится 19 октября, а 50-й — 26 октября.

Видео доступно на YouTube-канале BLEACH. Права на видео принадлежат Pierrot.

Проект выступает экранизаций финальной арки манги «Блич» и продолжением оригинального сериала, который завершился в 2012 году. Главным героем вновь выступает Ичиго Куросаки, в городе которого начинают пропадать люди. Вскоре после этого в мире начинает появляться всё больше «пустых» — злые духи умерших. В заключительных эпизодах Ичиго предстоит победить Яхве, который собирается поглотить Короля Душ.

Аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война» стартовало в 2022 году и выходит в формате четырёх частей. Зрители высоко оценили проект: на агрегаторе IMDb он получил 9 баллов из 10.

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