LOUD обыграла Team Vitality и первой в истории дважды вышла в финал Valorant Champions

LOUD обыграла Team Vitality в финале верхней сетки плей-офф Valorant Champions 2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 — 8:13 на Lotus, 13:5 на Summit и 13:11 на Haven.
Благодаря этой победе LOUD гарантировала себе место в гранд-финале турнира и стала первой организацией в истории дисциплины, сумевшей дойти до финала чемпионата мира дважды. Ранее южноамериканский клуб играл в решающем матче в 2022 году, когда завоевал чемпионский титул.
Самым результативным участником серии стал игрок LOUD Лукка lukxo Травайоли, завершивший встречу со статистикой 64–42 по фрагам и рейтингом 1,32. В составе соперников наибольшее количество убийств оформил Штефан Sayonara Мытку (48).
Team Vitality упала в финал нижней сетки, где поборется за вторую путёвку в гранд-финал.