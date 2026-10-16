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«Ужасная комедия»: первые критики громят фильм «Клара и солнце» с Дженной Ортегой

«Ужасная комедия»: первые критики громят фильм «Клара и солнце» с Дженной Ортегой
Комментарии

15 октября на Лондонском кинофестивале состоялся ранний показ фильма «Клара и солнце» — фантастической драмы с Дженной Ортегой («Уэнсдей») в главной роли. Первые критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Metacritic она получила 27 баллов из 100.

По мнению большинства обозревателей, единственным плюсом картины стала актёрская работа Дженны Ортеги. В остальном фильм получился слишком пустым и бессмысленным. Критики отмечают, что юмор режиссёра Тайки Вайтити («Реальные упыри») совершенно не подходит к истории о роботах в антиутопии, превращая всё происходящее в абсурдную комедию. Сам сюжет ленты называют банальным и уступающим похожим научно-фантастическим проектам.

Фото: Metacritic

Что пишут критики про фильм «Клара и солнце»:

«Клара и солнце» — это просто очаровательная маленькая притча о том, что значит быть человеком,