«Ужасная комедия»: первые критики громят фильм «Клара и солнце» с Дженной Ортегой

15 октября на Лондонском кинофестивале состоялся ранний показ фильма «Клара и солнце» — фантастической драмы с Дженной Ортегой («Уэнсдей») в главной роли. Первые критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Metacritic она получила 27 баллов из 100.

По мнению большинства обозревателей, единственным плюсом картины стала актёрская работа Дженны Ортеги. В остальном фильм получился слишком пустым и бессмысленным. Критики отмечают, что юмор режиссёра Тайки Вайтити («Реальные упыри») совершенно не подходит к истории о роботах в антиутопии, превращая всё происходящее в абсурдную комедию. Сам сюжет ленты называют банальным и уступающим похожим научно-фантастическим проектам.

Фото: Metacritic

Что пишут критики про фильм «Клара и солнце»:

«Клара и солнце» — это просто очаровательная маленькая притча о том, что значит быть человеком,